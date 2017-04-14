Çekiciye yüklenen otomobilde sahte içki sevkiyatı

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan ilçeye sahte içki getirileceği bilgisine ulaştı. İstihbarat uyarınca 34 GD 2385 plakalı otomobili taşıyan çekici ilçe girişinde durduruldu.

500 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Çekici üzerindeki otomobilde yapılan aramada 500 şişe sahte içki ele geçirildi. Bu arada çekiciyi İstanbul'dan Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Lüleburgaz'a kadar yakın takipte bulunan 34 JJ 9836 plakalı otomobilde yapılan aramada da 10 gram esrar bulundu. Olayla ilgili C.A, K.S. ve H.S. gözaltına alındı.