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Çekya Devlet Başkanı'ndan tatsız Kaşıkçı şakası

Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman gazeteceilere yaptığı bir şaka ile maksadını aştı. Zeman gazetecilere sizi "Suudi konsolosluğunda ağırlayacağım" dedi.

Haber Merkezi | 28.10.2018 - 09:11..
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Çekya Devlet Başkanı Milos Zeman, gazetecilerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Zeman'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yaptığı 'şaka' tepki çekti.

Çekya Devlet Başkanı'ndan tatsız Kaşıkçı şakası

GAZETECİLERE SOĞUK ŞAKA

Zeman, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili, "Gazetecileri çok severim bu nedenle onları bu akşam Suudi konsolosluğunda ağırlayacağım." diyen Zeman toplantı sırasında oldukça tepki topladı.

Zeman'ın açıklamasına ilk tepki, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden (RSF) geldi. RSF, Zeman'dan özür dilemesini istedi. Çek lider daha önce de, Ekim 2017'de bir basın toplantısında muhabirleri sahte bir kalaşnikofla karşılamış, Mayıs 2017'de ise gülerek, "Gazeteciler yok edilmeli çünkü onlardan çok var" demişti.

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