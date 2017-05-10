Çekya'dan NATO'ya asker desteği

Hükümet Sözcüsü Martin Ayrer, Savunma Bakanlığının 2018 yılından itibaren 290 kadar Çek askerinin NATO'nun Letonya ve Litvanya'daki kuvvetlerine katılmasını öngören tasarısının onaylandığını açıkladı.

300 ASKER NATO KUVVETLERİNE KATILACAK

Varşova’da temmuzda yapılan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde NATO, 2017 yılından itibaren Doğu Avrupa’daki Letonya, Polonya, Litvanya, Estonya ülkelerine 4 askeri tabur yerleştirme kararı almış ayrıca Rusya’nın Kırım ilhakını yasa dışı ve hukuka aykırı olarak nitelendirerek Ukrayna’yı destekleme kararını duyurmuştu.