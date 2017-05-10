taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.945
USD
3,5870
EURO
3,9027
ALTIN
141,12
PETR
49,3700

Çekya'dan NATO'ya asker desteği

Çekya, NATO'nun Baltık ülkelerindeki birliklerine destek amaçlı 300 asker gönderecek.

10.05.2017 - 15:51
  1. Haberler
  2. Dünya

Hükümet Sözcüsü Martin Ayrer, Savunma Bakanlığının 2018 yılından itibaren 290 kadar Çek askerinin NATO'nun Letonya ve Litvanya'daki kuvvetlerine katılmasını öngören tasarısının onaylandığını açıkladı.

300 ASKER NATO KUVVETLERİNE KATILACAK

Varşova’da temmuzda yapılan Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde NATO, 2017 yılından itibaren Doğu Avrupa’daki Letonya, Polonya, Litvanya, Estonya ülkelerine 4 askeri tabur yerleştirme kararı almış ayrıca Rusya’nın Kırım ilhakını yasa dışı ve hukuka aykırı olarak nitelendirerek Ukrayna’yı destekleme kararını duyurmuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

122
İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

385
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı hayatını kaybetti

158
İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

207
Danıştay'ın 149. kuruluş yıl dönümü

Danıştay'ın 149. kuruluş yıl dönümü

58
Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

136
Fetullahçıların internete düşen son kaseti

Fetullahçıların internete düşen son kaseti

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM