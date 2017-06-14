Celal Şengör Ege'deki fay hatlarını anlattı

Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sunumuyla ekrana gelen Teke Tek programına Prof. Dr. Celal Şengör konuk oldu.

Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin masaya yatırıldığı programda, Prof. Şengör önemli tespitlerde bulundu.

BİLGİSİZ KİŞİLER EKRANA ÇIKARILIYOR

Deprem olduğu zaman bilgisi olmayanların hemen ekrana çıkarıldığını ifade eden Celal Şengör, halkın yanıltığını söyledi.

"Deprem kırılma olayıdır, aylar öncesinden tahmin edilemez" diyen Şengör, bölgedeki fay hatlarını tek tek anlattı.

"BU DEPREMLER İZMİR'İ YIKAR"

Ege Denizi'nde meydana gelecek yeni bir depremde İzmir'in büyük hasarlar alabileceğini söyleyen Celal Şengör, İzmir'in içerisinden geçen faylara dikkat çekerek "Ege'deki fayların hepsi 7'lik deprem üretebilir. Bu depremler de İzmir'i yıkar. " dedi.

İSTANBUL DEPREMİ

İstanbul depremiyle ilgili de konuşan Şengör, "İstanbul'da deprem olacağı kesin. Fakat ne zaman olacağı belli değil. Biliyorum diyen yalan söylüyor. Gayet açık, kimse bunu bilemez." diye konuştu.

DÜNYADAKİ EN TEHLİKELİ BÖLGE

Ege bölgesinde meydana gelen depremlerin haritasını gösteren Celal Şengör, Ege'nin dünyadaki en tehlikeli bölge olduğunu işaret etti.