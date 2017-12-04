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Celal Şengör: Osmanlı'nın yerlerini Portekiz'e bıraktılar

Teke Tek programının konuğu Prof. Dr. Celal Şengör, "Osmanlı coğrafya bilmiyordu. Bir tek Piri Reis yırtınıyordu" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 01:13..
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Celal Şengör: Osmanlı'nın yerlerini Portekiz'e bıraktılar

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programının konuğu Prof. Dr. Celal Şengör, Tordesillas antlaşmasının yapıldığı zaman Osmanlı'nın topraklarını Portekiz'e verdiklerini söyledi.

Celal Şengör: Osmanlı'nın yerlerini Portekiz'e bıraktılar

"OSMANLI'NIN TOPRAKLARINI PORTEKİZ'E VERDİLER"

Şengör, "Portekiz topraklara çıkartma yaptı. Osmanlı ilgilenmedi. Donanma seni sürekli sopalıyor. Osmanlı ilgilenmiyor, çünkü Osmanlı denizci değil. Osmanlı'nın anlamadığı en önemli şey, denizlere hakimiyetin ne kadar kritik olduğu. Çünkü çoğrafya bilmiyor." şeklinde konuştu.

Celal Şengör: Osmanlı'nın yerlerini Portekiz'e bıraktılar

"TEŞEKKÜR OLARAK ADAMIN KAFASINI KESTİK"

Prof. Dr. Celal Şengör, "Bir tek Piri Reis çabalıyor, adam yırtınıyor. Dünya haritası yapıyor, hemde iki tane. Kitab-ı Bahriye'yi yazıyor, ve diyor ki; 'Denizleri bilmemiz lazım.' Biz de teşekkür olarak adamın kafasını kestik" ifadelerini kullandı.

Celal Şengör: Osmanlı denizciliğin önemini bilmiyordu VİDEO

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