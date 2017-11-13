Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sunumuyla ekrana gelen Teke Tek programının konukları Prof. İlber Ortaylı ile Prof. Celal Şengör oldu.

Atatürk ve eğitimin konuşulduğu programda, Irak'ta meydana gelen deprem son dakika bilgisi olarak öğrenildi.

FAY HATLARINI ÇİZDİ

Deprem uzmanı olan Celal Şengör, haberin gelmesiyle hemen kağıt ile kalemi eline aldı. Bölgedeki fay hatlarını çizen Şengör, bölgedeki depremlerin analizini yaptı.

Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı VİDEO

İSTANBUL VE ERZİNCAN'IN DOĞUSU...

Aynı fay hattı üzerinde gerçekleşen depremleri tek tek sayan Celal Şengör, bundan sonraki süreç için Erzincan'ın doğusunu ve İstanbul'u işaret etti.

7,6'LIK DEPREM BEKLENİYOR

Irak'ta meydana gelen depremin 7,3 şiddetinde olduğunu belirten Prof. Şengör, İstanbul'da beklenen depremin ise 7,6 şiddetinde olabileceğini ifade etti.