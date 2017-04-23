Çelenk koyarken düşen Sabri Doğan hastanelik oldu

Çin Dışişleri Bakanı Vang, Kuzey Kore ve ABD gerginliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vang, "Şu an soğukkanlı bir tavır gerekli" dedi.

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İsrail'in eski istihbarat başkanından Türkiye açıklaması

İsrail'in eski İstihbarat Başkanı Yakov Kedmi, Türkiye'nin Ortadoğu'da en güçlü ülke olduğunu ve gelecekte de güçlü kalacağını belirtti.