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Çelenk koyarken düşen Sabri Doğan hastanelik oldu

Atatürk anıtına çelenk koymak istediği sırada düşen Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan hastaneye kaldırıldı.

23.04.2017 - 15:05
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Sakarya Hendek'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ilçe meydanındaki Atatürk anıtına çelenk koyulmasıyla başladı.

Törene Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan ve protokol üyeleri katıldı.

KAYGAN ZEMİNDE DÜŞTÜ

Anıta çelenk koymak için tören alanında yürümeye başlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sabri Doğan, kar yağışı sonrası kayganlaşan zemin nedeniyle yere düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sabri Doğan tören alanında hazır bekleyen sağlık ekibi tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çelenk koyarken düşen Sabri Doğan hastanelik oldu

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