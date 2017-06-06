Çelik ihracatı yüzde 21 arttı

Çelik İhracatçıları Birliğinden yapılan ve ocak-mayıs dönemi çelik ihracatına ilişkin verilerin paylaşıldığı açıklamaya göre, Türkiye'nin miktar bazındaki çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artışla 8,3 milyon tona yükseldi. Bu dönemde değer bazındaki ihracat ise yüzde 38,7 artışla 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

5,8 MİLYAR DOLAR OLDU

Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye'nin ilk beş aydaki toplam çelik ihracatı miktar bazında 8,6 milyon ton, değer bazında ise 5,8 milyar dolar oldu.

Söz konusu dönemde Avrupa Birliğine ihracat yüzde 109 artış ile 2,5 milyon tona ulaştı ve bölgeler arasındaki liderliğini sürdürdü. AB'yi 1,8 milyon tonla Orta Doğu, 1,3 milyon tonla Kuzey Amerika ülkeleri, 697 bin tonla Uzak Doğu ülkeleri ve 638 bin tonla Kuzey Afrika ülkeleri izledi.

EN FAZLA ARTIŞ YAKALADIĞI ÜLKELER BELİRLENDİ

Çelik sektörünün yılın ilk beş ayında miktar bazında ihracatta en fazla artış yakaladığı ülkeler İspanya, Singapur, İtalya, Hong Kong ve İngiltere olarak sıralandı.

İlk beş ayda en çok ihraç edilen çelik ürünleri sıralamasında ilk sırayı yüzde 11'lik azalışla 2,7 milyon ton olan inşaat çeliği aldı. İnşaat çeliğini 1,2 milyon tonla yassı sıcak, 787 bin tonla dikişli boru, 676 bin ton ile filmaşin ve 631 bin tonla profil izledi.

Mayıs ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 16,9 artışla 1,5 milyon ton, değerde yüzde 29,1 yükselişle 966 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.