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Çelik: Şehit ailelerine sahip çıkın

Şehitlerle ilgili bir görüntü paylaşan Çelik, yayınladığı videonun altına üzgün emoji koyan takipçilerini uyardı.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 07:37..
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YY

Ünlü şarkıcı Çelik, sosyal medya hesabından bir aileye şehit haberinin verilme anının görüntülerini paylaştı. Videodan çok etkilenen takipçileri paylaşıma yüzlerce üzgün emojisi bıraktı. Amacının beğeni toplamak olmadığı söyleyen Çelik, takipçilerinden şehit ailelerine sahip çıkmalarını istedi.

İşte o mesaj:

"BİR ŞEYLER YAPIN"

BU GÖRÜNTÜ YAYINLANDIĞINDAN BERİ BANA ÜZÜNTÜ İKONU GÖNDEREN ÇOK DEĞERLİ KARDEŞLERİM ÜZÜLMEK YERİNE BİR ŞEHİT AİLESİNE ULAŞIP BİR MEKTUP YAZSANIZ, TOPLUMSAL OLAYLARA TEPKİ GÖSTERSENİZ YA DA BİR ŞEHİT AİLESİNİN İHTİYACI VAR MI SORARSANIZ HEM MÜTEHASSIS OLURLAR HEM DE VATANIMIZ DEVLETİMİZ VE VATANDAŞLARIMIZ YANIMIZDA DİYE ACILARI BİRAZ TESELLİ BULUR.. GİDEN EVLAT GERİ GELMEZ AMA ACIYI BİR NEBZE HAFİFLETEBİLSEK NE MUTLU BİZE...

"UYUŞTURUCU KULLANMAK YA DA SATMAK YERİNE.."

Benim de kumar oynamak uyuşturucu kullanmak ya da satmak ya da alemde keyfime bakmak yerine bu gibi şeylerle ilgilenip yayınlama sebebim, ikon toplamak değil...

"BEN NE YAPAYIM SENİN EMOJİNİ"

ÜZÜNTÜ İŞARETİ BEN ÜZÜLDÜM SORUMLULUK BENDEN GİTTİ KİM İLGİLENİRSE İLGİLENSİN DEMEK... Bunu yapmak sosyal medyada 'bayrak vatan sağ olasın, şehitler ölmez' yazmak yerine gerçekten fiil olarak ilgi sizin emoji işareti koymaktan daha samimi olduğunuzu gösterecektir! Kime: Kendinize! Ben ne yapayım senin üzülme emoji işaretini...

Çelik: Şehit ailelerine sahip çıkın

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