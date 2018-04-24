Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip Cem Karabay, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümünde, Norveçli sporcu Nils-Roar Selnes'e ait olan 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırmayı başardı.

Cem Karabay'dan en uzun süre soğuk denizde yaşama rekoru VİDEO



"AKVARYUM ADAM" REKORUNU GELİŞTİRECEK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 12.00'de rekor için suya giren Karabay, 24 Nisan 03:11'de rekorun yeni sahibi oldu.

'Akvaryum Adam' olarak bilinen Karabay rekoru kırmasının ardından şimdi de 23 saat 4 dakikaya çekmek için mücadele edecek.