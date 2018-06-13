Cem Yılmaz Defne Samyeli için ev aldı

Gerçek aşkı sonunda bulan Cem Yılmaz, ne yapacağını şaşırdı. Ünlü komedyen yaklaşık iki aydır birlikte olduğu sevgilisi Defne Samyeli’ye jestleri bitmiyor.

TEKNESİNDE AĞIRLADI

Yılmaz, ilk olarak oyuncunun kızı Deren Talu’yu sinema projesinde oynatma sözü verdi. Yılmaz daha sonra, çiçeği burnundaki aşkı Samyeli’yle, 9 milyon TL’ye satın aldığı Samatya isimli teknesiyle mavi tura çıktı.

HER ŞEY DEFNE RAHAT ETSİN DİYE

Komedyenin şimdi ise, Alaçatı'da sahne alacak sevgilisi için İzmir Hacımemiş’ten ev aldığı konuşuluyor. Yılmaz’ın sevgilisinin çalıştığı günlerde, kalması için aldığı eve ise 10 milyon TL ödediği öğrenildi.

PLANLARDA MAVİ TUR DA VAR

Çift mavi turu bitirdikten sonra, yaz aylarını yeni aşk yuvalarında gözlerden uzak yaşayacak.