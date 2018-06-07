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Cem Yılmaz ile Defne Samyeli tatilde

Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ile tatil sezonunu açtı.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 08:48..
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz sene 9 milyon TL’ye aldığı Samatya isimli teknesinde bu sefer yeni sevgilisi Defne Samyeli'yi ağırladı.

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli tatilde

BODRUM'DA ROMANTİK TATİL

Vatan gazetesinden Umut Ünver'in objektifine takılan çift, Cennet Koyu’nda demirli teknenin üstünde müzik eşliğinde sohbet etti. Ünlü komedyan bir ara yerinden kalkarak sevgilisine doğru dans etmeye başladı.

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli çifti

"AŞKIM BİR DAHA DAL"

Birlikte denize giren ikili, Seabob (Denizaltı Jetskisi) de yaptı. Sevgilisinin seabob kıyafetini elleriyle giydiren Yılmaz, deniz üzerinde adeta şov yaptı. Yılmaz’ı kahkahalarla izleyen Samyeli “Aşkım bi daha dalsana” deyince Yılmaz “Senin için dalıyorum” diyerek karşılık verdi.

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli tatilde

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli tatilde

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli tatilde

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