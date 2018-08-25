Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ilişkisi evliliğe gidiyor

Cem Yılmaz, Cennet Koyu’ndaki lüks villasında sevgilisi Defne Samyeli ile tatiline devam ediyor. Sevgililer, önceki gün ilk eşlerinden olan çocukları Kemal (6) ile Deren’i (21) bir araya getirdi.

Ünlü komedyenin teknesindeki buluşmada ağabeyi Can Yılmaz da vardı.

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz gölgede otururken, Deren Talu güvertede güneşlendi.

SEDA SAYAN ŞARKISI EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER

Cem Yılmaz’ın, sürekli olarak Seda Sayan’ın ‘Gönlümün Sultanısın’ şarkısını çaldırması ve sözlerine eşlik etmesi dikkat çekti. Defne Samyeli ise oturduğu yerden dans etti.