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Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ilişkisi evliliğe gidiyor

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli Bodrum tatillerinde çocuklarını tanıştırdı.

Haber Merkezi | 25.08.2018 - 08:52..
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Cem Yılmaz, Cennet Koyu’ndaki lüks villasında sevgilisi Defne Samyeli ile tatiline devam ediyor. Sevgililer, önceki gün ilk eşlerinden olan çocukları Kemal (6) ile Deren’i (21) bir araya getirdi.

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ilişkisi evliliğe gidiyor

Ünlü komedyenin teknesindeki buluşmada ağabeyi Can Yılmaz da vardı.

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz gölgede otururken, Deren Talu güvertede güneşlendi.

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ilişkisi evliliğe gidiyor

SEDA SAYAN ŞARKISI EŞLİĞİNDE EĞLENDİLER

Cem Yılmaz’ın, sürekli olarak Seda Sayan’ın ‘Gönlümün Sultanısın’ şarkısını çaldırması ve sözlerine eşlik etmesi dikkat çekti. Defne Samyeli ise oturduğu yerden dans etti.

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