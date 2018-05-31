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Cem Yılmaz: Vücudum her zaman iddialı

Filmi için hızlı bir şekilde aldığı kilo alan Cem Yılmaz, aynı hızla forma girdi.

Haber Merkezi | 31.05.2018 - 07:45..
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son filmi “Arif v 216”nın hazırlık sürecinde aldığı  kiloları hızla geri verdi.  4 aydır fitness yapan ünlü komedyen, Men’s Fitness dergisi için verdiği pozlarla yaşadığı değişimi gözler önüne serdi.

Cem Yılmaz: Vücudum her zaman iddialı

"FİLM YAZARKEN KİLO ALDIM"

"Benim vücudum her zaman iddialıdır" diyen Yılmaz, "Film yazarken farkında olmadan çok sağlıksız besleniyoruz. Son dönemde bu sebeple kilo aldım, artık o eski kiloya dönmeme üzerine çalışıyoruz. Samimi söylüyorum, sanılanın aksine bu çok zor bir şey değil. Evet, kolay değil ama çok zor hiç değil.

6 ay önceki Cem'den daha sağlıklıyım. Fazla kilolardan kurtulunca biraz daha hareketli oluyorsunuz. Ve mutlu tabii..." dedi.

Cem Yılmaz: Vücudum her zaman iddialı

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