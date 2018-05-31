Cem Yılmaz: Vücudum her zaman iddialı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, son filmi “Arif v 216”nın hazırlık sürecinde aldığı kiloları hızla geri verdi. 4 aydır fitness yapan ünlü komedyen, Men’s Fitness dergisi için verdiği pozlarla yaşadığı değişimi gözler önüne serdi.

"FİLM YAZARKEN KİLO ALDIM"

"Benim vücudum her zaman iddialıdır" diyen Yılmaz, "Film yazarken farkında olmadan çok sağlıksız besleniyoruz. Son dönemde bu sebeple kilo aldım, artık o eski kiloya dönmeme üzerine çalışıyoruz. Samimi söylüyorum, sanılanın aksine bu çok zor bir şey değil. Evet, kolay değil ama çok zor hiç değil.

6 ay önceki Cem'den daha sağlıklıyım. Fazla kilolardan kurtulunca biraz daha hareketli oluyorsunuz. Ve mutlu tabii..." dedi.