Cem Yılmaz'ın gösterisine 18 yaş engeli

Cem Yılmaz, stand-up gösterilerine verdiği aranın ardından İngiltere'de start verecek Gösterilerinde argo ve küfürlü bir dil kullanmaktan kaçınmayan Cem Yılmaz'a +18 şoku geldi.

15-18 YAŞ ARASI AİLESİYLE İZLEYEBİLECEK

Yılmaz, Eventim Apollo’da sahneye alacak ve 5 bin kişi kapasiteli alanda, 3 bin 500 kişi oturarak, bin 500 kişi de ayakta oyuncuyu izleyecek.

Altı kategoriden oluşan koltuklar, 45.25-111 euro arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı. Ayakta biletler ise üç gün içinde tükendi. Komedyenin gösterisine 18 yaş sınırın getirilmesi en dikkat çekici detaylardan birisi oldu. Esprilerinde argo kelimeler kullanan Yılmaz'ın gösterisini 15-18 yaş arasındakiler yanlarında aileleri varsa izleyebilecek.