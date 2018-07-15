Cemaat namazdayken avludaki ağaçları kesip çaldılar

Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi’nde bulunan Buhara Zaim Güllü Camii’nde cuma günü akşam cemaat namazdayken, cami avlusuna kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi geldi. En alt kısmı Kur’an kursu olarak tasarlanan bin 900 kişilik cami avlusuna gelen 4 kişi, Serdivan Buhara Camii İlim ve Hizmet Derneği tarafından 4,5 sene önce dikilen 31 adet çam ağacını 12 dakikada kesti.

Cemaatin namazda olmasını fırsat bilen kişiler, kısa sürede baltalarla kestikleri ağaçları alarak kayıplara karıştı.

Olay sonrası çam ağaçlarının kesildiğini gören cami cemaati büyük şaşkınlık yaşadı. Cami derneği yetkilileri, cami çevresindeki güvenlik kameraları görüntülerini incelediklerinde 4 kişinin baltalarla kestikleri ağaçları kamyonete yüklediklerini görerek durumu polis ve zabıtaya bildirdi.

Vatandaşlar, ağaçları keserek ortadan kaybolan 4 kişinin biran önce yakalanarak cezalandırılmasını istiyor.

"12 DAKİKADA 31 ÇAM AĞACI KESMİŞLER"

Cemaat akşam namazındayken 31 adet çam ağacını 12 dakikada 4 kişinin keserek kayıplara karıştığını belirten Serdivan Buhara Camii İlim ve Hizmet Derneği Başkanı Ruhi Cinak, “Serdivan Buhara Camii İlim ve Hizmet Derneği olarak caminin kuruluşundan bitimine kadar bahçeleri biz onardık, bu hale getirdik. Olay akşam namazı saatinde cemaat camideyken gerçekleşiyor. Sabah geldiğimizde çam ağaçlarının yerinde olmadığını gördük ve kamera kayıtlarına bakabilmek için kameracıyı çağırdık. Kamera kayıtlarını inceledik ve 12 dakikada 31 adet çam ağacını kesmişler. 4 kişi gözüküyor kamerada, bu 4 kişi ağaçları kestikten sonra alıp gitmiş.” dedi.

"ŞAŞIRDIK"

Cami avlusunda bulunan diğer ağaçların da kesilmesinden endişe ettiklerini söyleyen Cinak, “4,5 yıl önce ekmiştik çam ağaçlarını, şimdi bu diğerlerinin de kesilmesinden endişe ediyoruz. Biz yaşanan durum karşısında şaşırdık. Çünkü Allah’ın evinin bahçesine biz bu kadar hizmet ettik, güzelleştirdik ancak böyle görünce biz çok üzüldük.” diye konuştu.

“HA İNSAN ÖLDÜRMÜŞ, HA AĞAÇ KESMİŞ”

Yaşanan olay sonrasında emniyet ve zabıta ekiplerine haber verdiklerini ifade eden Ruhi Cinak, “Emniyete haber verdik. Bu olayı yapanların bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını istiyoruz. Emniyete başvurduk, Serdivan Zabıta Müdürlüğüne başvurduk, zabıtalar da gelerek fotoğraflar çekti ve rapor tuttular. Kamera kayıtlarından izlediğimiz kadarıyla tam namaz saatinde 4 kişi geliyor ve bunlardan 2’si kesiyor, 1’i taşıyor, diğer 1 kişi de ağaçları araca yüklüyor. Bunu yapanlar insan olamaz, bunu yapanlar ha insan öldürmüş ha ağaç kesmiş. Bunu normal bir insan yapamaz. Cami cemaatimiz de yaşanan durum karşısında şaşırarak tepki gösterdi. Üzgünüz ve öfkeliyiz. Tekrar dikeceğiz kesilen ağaçları. Biz onları küçük ektik, 4,5 yılda büyüdüler, sürekli ben onları suluyordum.” şeklinde konuştu.