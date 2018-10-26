Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması

İTÜ Ekonomi Bölümü’nün ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İTÜNOVA Teknoloji Transferi Ofisi destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen “Uluslararası Doğrudan Yatırım Zirvesi” gerçekleşti.

7

İngiltere'nin en tehlikeli gezi yolu: Broomway

İngiltere'nin Essex sahilinde, Maplin Kumsalı'ndan Foulness Adası'na uzanan muhteşem bir gelgit yolu: Ne kadar maceracı bir gezgin olduğunu sınayacağım.