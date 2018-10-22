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Cemal Kaşıkçı cinayetinde dublör ortaya çıktı

Suudilerin vahşice katlettiği Cemal Kaşıkçı meselesine ilişkin detaylar ortaya çıkıyor. CNN International, Kaşıkçı cinayetinde dublör kullanıldığını ortaya çıkardı.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 16:16..
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Cemal Kaşıkçı cinayetinde dublör ortaya çıktı

Sudui Arabistan, Kaşıkçı cinayetini üzerinden atmak için konsolosluk kapısından çıkan bir kişinin görüntülerini servis etmiş, "Kaşıkçı bizde değil" mesajını vermişti. Kısa süre içerisinde videodaki kişinin bir dublör olduğu ortaya çıkartıldı. CNN dublörün görüntülerini servis etti.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde dublör ortaya çıktı

DUBLÖR KULLANILDI

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilişkisi olduğu düşünülen 15 kişilik Suudi ekipten olan bir kişinin, Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetlerini giyerek İstanbul'da dolaştığı yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Gerçek kimliği Mustafa al-Madani olduğu tespit edilen kişinin daha önce, Sultanahmet çevresinde bir turist gibi gezdiği ve adeta MOBESE'lere, güvenlik kameralarına poz verdiği görüldü.

Cemal Kaşıkçı cinayetinde dublör ortaya çıktı VİDEO

AYNI KIFAYETLERLE SULTANAHMET TURU

Sultanahmet çevresinde gezinen sahte Kaşıkçı al-Madani, çevrede tur atarak poz verdi. al-Madani'nin üzerinde Kaşıkçı'ya ait kıyafetler olduğu belirlenirken, Kaşıkçı'nın kıyafetlerini öldükten sonra Madani'ye giydirerek cinayetten sıyrılmaya çalıştıkları belirtildi.

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