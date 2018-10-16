Cemal Kaşıkçı soruşturmasında gözler Prens Selman'da

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürüldüğü büyük ölçüde netlik kazandı.

SUİKAST TİMİ KRALİYET'E BAĞLI

Soruşturmada ortaya çıkan tüm detaylar Prens Selman'ı işaret ediyor.

Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmadan önce Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye gelen özel timde yer alan 2 kişinin direkt olarak Prens Selman'a bağlı olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu isimler, Muhammed Saad Al Zahrani ve Thaar Ghaleb T. Alharbi'den başkası değildi.

PRENS SELMAN'IN B PLANI

Soruşturmanın günden güne derinleşmesi Suudi Arabistan'da büyük bir paniğe neden oldu.

Prens Selman, cinayetin üzerine kalmaması için suçu Suudi derin devletine atmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Prens Selman böylelikle hem dünyadaki imajının zarar gelmemesini sağlayacak hem de Kraliyet'teki muhaliflerinden kurtulmuş olacak.

AMERİKA'NIN ROLÜ

Bu tiyatroda, Amerika'nın da rolü olabilir.

Suudi Arabistan'ın yeni dönemini şekillendiren Amerika, böylelikle Prens Selman ile ülkenin tüm yöneticilerini istediği doğrultuda seçmiş olacak.