Cemil Meriç'in doğduğu eve ziyaretçi akını

Hatay Valiliği ve Reyhanlı Kaymakamlığı tarafından Cemil Meriç'in 2014'te kültürevi haline getirilen doğduğu ev, bölge sakinlerini ve kente gelen her yaştan ziyaretçileri ağırlıyor.

Cemil Meriç'in kendi sesinden hayat öyküsünün üç boyutlu animasyon filmle anlatıldığı evde, 12 Aralık 1916'da dünyaya gelen yazara ait fotoğraflar ile kitaplar da yer alıyor. Kültürevi, sergi ve kültür sanat günlerinin vazgeçilmez mekanı olarak göze çarpıyor.

"CEMİL MERİÇ'İN ESERLERİ ÖLÜMSÜZDÜR"

Cemil Meriç'in çok önemli eserler bıraktığını anlatan kızı Ümit Meriç, "İnsanlara bıraktığı birbirinden anlamlı ve kıymetli eserler, onun halen yaşadığını gösteriyor. Cemil Meriç'in eserleri ölümsüzdür. Her yaştan vatandaşın eserlerine ilgi göstermesi bizleri çok mutlu ediyor. Bıraktığı eserler geleceği aydınlatıyor." diye konuştu.

EVİ ZİYARET EDİN TAVSİYESİ

Kültürevini ziyaret eden lise öğrencisi Muhammed Göz ise Cemil Meriç'in önemli bir düşünce insanı olduğunu belirterek, herkesi yazarın doğduğu evi görmeye çağırdı.



