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Cenazeden dönen çift, kazada boğuldu

Konya Seydişehir'de yakınlarının cenazesinden dönen yaşlı çiftin aracı sulama kanalına uçtu. 85 yaşındaki Hüseyin Vural ve 84 yaşındaki Gülserel Vural boğuldu.

DHA | 17.08.2018 - 19:20..
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Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Seydişehir- Bozkır karayolunda meydana geldi.

SULAMA KANALINA UÇTU

Ortaakören Mahallesi'ndeki bir yakınının cenazesinden Seydişehir'e dönen Hüseyin Vural yönetimindeki 42 BJ 241 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp Akören Sulama Kanalı'na uçtu.

Cenazeden dönen çift, kazada boğuldu

CESETLERİ DALGIÇLAR BULDU

Kazayı gören çevredekiler jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiyeye bağlı dalgıç ekipleri, suda yaptıkları aramada Hüseyin Vural ve yanındaki eşi Gülserel Vural'ın cansız bedenine ulaştı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Suda boğularak yaşamını yitiren Vural çiftinin cesetleri, kanaldan çıkarılıp otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Otomobil de vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

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