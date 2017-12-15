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Cenevre'deki Suriye görüşmeleri yine başarısız

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını belirtti.

AA | 15.12.2017 - 08:36..
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İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin son gününde Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, rejim ve muhalefet heyetleriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

Cenevre'deki Suriye görüşmeleri yine başarısızREUTERS/Xu Jinquan

MUHALEFLERLE 11, REJİMLE 7 TOPLANTI

Görüşmelerin ardından BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen Mistura, 28 Kasım'dan bu yana muhaliflerle 11, rejim heyetiyle 7 toplantı yaptıklarını söyledi.

Muhaliflerin, görüşmelerin içeriğini oluşturan geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlığın tamamını masaya yatırdığını vurgulayan Mistura, rejimin ise sadece "terörizm" başlığına odaklandığını kaydetti.

Cenevre'deki Suriye görüşmeleri yine başarısız

"BAŞARAMADIK, ALTIN BİR FIRSAT KAÇTI"

Özel Temsilci Mistura, Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığına dikkati çekerek, "Başaramadık. Altın bir fırsat kaçırıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de Beşar Esad görevi bırakmadan geçiş yönetiminin başlamayacağının vurgulandığı Riyad 2 toplantısı bildirisinin geri çekilmesine yönelik rejim heyetinin görüşmelerdeki talebine tepki gösteren Mistura, rejimin bu talebinin "mantıklı" ve "kabul edilebilir" bir tarafı olmadığını ifade etti.

Cenevre'deki Suriye görüşmeleri yine başarısız

OCAK AYINDA YENİ TOPLANTI OLABİLİR

Görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya Mistura, "Diğer alternatifler ne? Cevabım evet. Ocak ayında tekrar başlatmayı planlıyorum." yanıtını verdi.

Mistura, görüşmelere ilişkin gelecek hafta BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i bilgilendireceğini bildirdi.

"Cenevre 9'un ocak ayında başlaması için BM Genel Sekreteri ile görüşeceğim." diyen Mistura, Suriye sorununa siyasi çözüm adresinin Cenevre olduğunu tekrarladı.

"CAFERİ'DEN TATMİN EDİCİ BİR YANIT GELMEDİ"

Mistura, AA muhabirinin rejim kuşatmasındaki Doğu Guta'daki hasta ve yaralı sivillerin tahliyesine ilişkin sorusuna, "Evet, Caferi (rejim heyeti başkanı) ile bu konuyu konuştum. Ama kendisinden bu sorunun çözümüne yönelik tatmin edici bir cevap alamadım." karşılığını verdi.

Öte yandan, Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasir Hariri, Cenevre 8 görüşmelerine ilişkin bu akşam TSİ 22.30'da konakladıkları otelde basın toplantısı düzenleyecek.

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