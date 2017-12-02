Cengiz Abazoğlu, Demet Evgar'a fotoğraf sildirtti

Geçtiğimiz günlerde yeni filminin galasını yapan oyuncu Demet Evgar, galada giydiği kıyafetini modacı Cengiz Abazoğlu'ndan aldı. Elbisenin provasından fotoğraf paylaşan Demet Evgar, oldukça beğenilmişti.

Demet Evgar'ın paylaşımı

DEMET EVGAR'IN FOTOĞRAFINI PHOTOSHOPLADI

Galanın hemen öncesinde aynı fotoğrafı paylaşan Cengiz Abazoğlu'nun, fotoğrafı oldukça ileri derecede manipüle ettiği görüldü. Fotoğraf düzenleme programıyla değiştirilen fotoğrafta, Evgar'ın beli incelirken boyu uzatılmış, dekoltesi derinleştirilip zaten belli belirsiz olan göbeği de yok edilerek resmen elbiseye ütü basılmış hale getirildiği görüldü.

TAKİPÇİLER FARKETTİ

Fotoğraflar arasındaki değişimi farkeden dikkatli takipçilerin tepkisi üzerine Demet Evgar kendi paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Cengiz Abazoğlu'nun paylaşımı

"TASARIMINA GÜVENİ YOK"

Demet Evgar hayranları, Evgar'ın böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını söylerken, Abazoğlu'nun tasarımına güvenmediği için böyle bir yola başvurduğunu ileri sürdüler.