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Cengiz Abazoğlu, Demet Evgar'a fotoğraf sildirtti

Modacı Cengiz Abazoğlu, Demet Evgar'ın da paylaştığı fotoğrafı photoshoplayarak sosyal medya hesabında paylaştı. Demet Evgar paylaşımını sildi.

Haber Merkezi | 02.12.2017 - 13:29..
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Geçtiğimiz günlerde yeni filminin galasını yapan oyuncu Demet Evgar, galada giydiği kıyafetini modacı Cengiz Abazoğlu'ndan aldı. Elbisenin provasından fotoğraf paylaşan Demet Evgar, oldukça beğenilmişti.

Cengiz Abazoğlu, Demet Evgar'a fotoğraf sildirttiDemet Evgar'ın paylaşımı

DEMET EVGAR'IN FOTOĞRAFINI PHOTOSHOPLADI

Galanın hemen öncesinde aynı fotoğrafı paylaşan Cengiz Abazoğlu'nun, fotoğrafı oldukça ileri derecede manipüle ettiği görüldü. Fotoğraf düzenleme programıyla değiştirilen fotoğrafta, Evgar'ın beli incelirken boyu uzatılmış, dekoltesi derinleştirilip zaten belli belirsiz olan göbeği de yok edilerek resmen elbiseye ütü basılmış hale getirildiği görüldü.

TAKİPÇİLER FARKETTİ

Fotoğraflar arasındaki değişimi farkeden dikkatli takipçilerin tepkisi üzerine Demet Evgar kendi paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Cengiz Abazoğlu, Demet Evgar'a fotoğraf sildirttiCengiz Abazoğlu'nun paylaşımı

"TASARIMINA GÜVENİ YOK"

Demet Evgar hayranları, Evgar'ın böyle bir şeye ihtiyacı olmadığını söylerken, Abazoğlu'nun tasarımına güvenmediği için böyle bir yola başvurduğunu ileri sürdüler.

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