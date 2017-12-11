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Cengiz Kurtoğlu sahnede İbrahim Tatlıses'i aradı

Kurtoğlu, şarkısını okuduğu İbrahim Tatlıses’e görüntülü konuşma yaptı.

Haber Merkezi | 11.12.2017 - 07:33..
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Konserine “Liselim” şarkısıyla başlayan Cengiz Kurtoğlu, hayranları için nostalji rüzgarı estirdi. Kurtoğlu, bir araya programını yarıda keserek “Bir İbrahim Tatlıses şarkısı okuyacağım size. Ama okumadan önce imparatoru arayacağım” dedi.

Cengiz Kurtoğlu sahnede İbrahim Tatlıses'i aradı

OKEY SÖZÜ VERDİ

Ve sahneden İbrahim Tatlıses ile görüntülü görüşme yaptı. Kurtoğlu, Tatlıses’e “Bir şarkını okuyacağım. İnşallah okurken sürçülisan etmem. En kısa zamanda da İzmir’e gelip seninle okey oynayacağım” dedi Tatlıses de, “En kısa zamanda bekliyorum kardeşim” yanıtını verdi.

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