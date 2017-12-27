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Cep telefonu patlayan doktor bacağından yaralandı

Zonguldak’ta bir doktorun, hasta muayene ederken cebindeki telefonu patlayarak alev aldı.

İHA | 27.12.2017 - 08:20..
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Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Cem Başpınar, hastasını muayene ettiği sırada cebindeki telefonu patlayarak alev aldı. Sol bacağında yanık oluşan doktor, pantolonunu çıkartarak acil servise başvurdu.

Yanık oluşan bölge nedeniyle tedavi olan Başpınar, olayda panik yaşadığını ifade etti. Olay nedeniyle adli tıp raporu da tutulan Başpınar, konuyu tüketici haklarına taşıyacağını ve firmadan şikayetçi olduğunu ifade etti.

"YETKİLİ FİRMADAN ŞİKAYETÇİYİM"

Hastayı muayene ettikten sonra sonuçları için bilgisayara baktığı sırada olayın meydana geldiğini anlatan Başpınar, "O an cebimdeydi. Bir anda alev alınca hemen telefondan kurtuldum. Yere düştü, halen yanıyordu. Allah’tan çocukları o sıra muayene etmiyordum. Yetkili firmadan şikayetçi olup, konuyu tüketici haklarına da taşıyacağım" dedi.

Cep telefonu patlayan doktor bacağından yaralandı

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