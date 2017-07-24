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Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

Türkiye destekli ÖSO birlikleri, Cerablus'un güneyinde petrol rafinerisi açtı. 3 noktadan TSK zırhlılarına yakıt sağlanıyor.

24.07.2017 - 07:51
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Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus ve El Bab'ı teröristlerden temizledi.

ABD öncülüğündeki koalisyon ülkelerinin yapamadığı terör temizliğini kısa süre içerisinde yapan Mehmetçik, bölgede güvenliği elden bırakmıyor.

3 FARKLI PETROL RAFİNERİSİ

TSK'nın güvenliğin sağlanması için ÖSO birliklerine destek olduğu bölgelerde, petrol çalışmaları da hız kazandı.

Son aylarda hızlanan çalışmalar sonucu 3 petrol rafinerisi açıldı.

Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

TSK ZIRHLILARINA YAKIT İKMALİ

ÖSO birliklerine destek amacıyla bölgede konuşlu olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlılar, yakıt ihmallerini de bu noktalardan sağlamaya başladı.

Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

Cerablus'ta petrol çalışmaları sonuç verdi

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