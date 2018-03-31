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Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in proje terör örgütü PKK'dan temizlenmesine sevinen Halep halkı, TSK'ya destek için toplandı. Cerablus'ta toplanan kalabalık Türk bayrağı açtı

İHA | 31.03.2018 - 02:17..
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Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi

Avrupa'nın "Türkiye sivillere zarar veriyor" başlıklarıyla haber yaptırdığı halk, Halep'te bir araya geldi. Yüzlerce Suriyeli Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek verdi. Zeytin Dalı Harekatı'ndan memnun olduklarını belirten siviler, "Türkiye topraklarımızı PKK'dan kurtarsın" çağrısında bulundular.

Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi

"TOPRAKLARIMIZI KURTARIN"

ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek için Halep Cerablus'ta toplanan yüzlerce Suriyeli, Türk bayrağı açarak Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan işgal altındaki tüm toprakların kurtarılmasını talep etti. Zidane isimli bir Cerabluslu, "Türk hükümetinden, 3 yıldır topraklarımızı işgal eden terör örgütü PKK'dan kurtarmasını talep ediyoruz" dedi.

Ayrıca göstericiler, Doğu Guta'da rejim güçlerinin ihlallerinin de durdurulmasını istedi.

Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi

Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi


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