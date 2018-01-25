Ceradat: Avrupa Filistin'i tanımayı düşünüyor

Filistin'in Sesi radyosuna konuşan Ceradat, Slovenya'nın Filistin devletini tanımasının zaman meselesi olduğunu, Belçika, Lüksemburg, İrlanda ve Portekiz'in de aralarında bulunduğu bazı ülkelerinde ise konunun görüşüldüğünü ifade etti.

Fransa, İngiltere ve İspanya gibi Avrupa'daki büyük ülkelerin yetkilileriyle Filistin devletini tanımaları konusunda görüşmeler yapıldığına değinen Ceradat, söz konusu ülkelerden birinin bu yönde karar alması durumunda diğerlerinin de ona uyacağını belirtti.

KOSOVA ÖRNEĞİYLE AB'YE SESLENDİ

Ceradat, son dönemde, "Avrupa Birliğinin (AB), Kosova modelinde" olduğu gibi Filistin'in tanınması konusunda üye ülkelerin serbest bırakılması olasılığı üzerinde düşünüldüğünü kaydetti.

Şubat 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın devlet olarak tanınma süreci başlamış, AB bu konuda ortak tavır belirleyememiş ve kararı üye ülkelerin inisiyatifine bırakmıştı.