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Ceren Akdağ: Televizyon dünyasında cinsel tacize uğradım

Ceren Akdağ, Şule ile Vitrindekiler adlı programda kendisiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 07:59..
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Kanal D'de yayınlanan Şule ile Vitrindekiler'in bu haftaki konuğu gazeteci Ceren Akdağ ile 'Yemekteyiz' adlı programın sunucusu Onur Büyüktopçu oldu.

Ceren Akdağ: Televizyon dünyasında cinsel tacize uğradım

"İNSAN KENDİNİ SUÇLU HİSSEDİYOR"

Eğlenceli sohbetlerin yaşandığı programda gazeteci Ceren Akdağ'ın itirafı başta programın sunucusu Şule Zeybek olmak üzere izleyenleri de şaşkına çevirdi. İşte o sözler:

"Televizyon dünyasında tacize uğramadım diyemiyorum. Ben cinsel tacize uğradım. Bir dönem bununla ilgili tedavi de gördüm. Bir süre kendine anlatamıyorsun bu durumu. Acaba böyle bir şeyi ben mi yarattım diyorsun. Yakın arkadaşlarınla bile paylaşamıyorsun çünkü kendini suçlu hissediyorsun. Son 5 yıl içerisinde gerçekleşti diyebilirim. Bu yaşta yaşadım ben bu olayı. Bir dönem çalıştığım insanlardan bir tanesiydi ve inanamadım. Beni sıkıştırmaya çalıştı. Elimde çay bardağı vardı. 'Bir daha denerseniz bu çay bardağını kafanıza geçiririm' dedim. O gün canlı yayına çıkmadım ve o insanla bir daha hiç karşılaşmadım. Gerekli yerler gerekli şeyleri yaptılar."

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