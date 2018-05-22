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Çerkes Sürgünü 154. yılında İstanbul’da anıldı

Çerkes Dernekleri Federasyonu'na bağlı bir grup, 21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı'nın 154. yılında Beyoğlu'nda anma töreni gerçekleştirdi.

İHA | 22.05.2018 - 06:13..
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Galatasaray Meydanı’nda kurulan platform üzerinde trajedi kurbanlarını anan grup, şarkılar söyleyip, şiirler okudu. Daha sonra duaların okunmasının ardından basın açıklaması yapıldı.

"RUSYA, TALEPLERİMİZE KULAK VERSİN"

Çerkez Dernekleri Federasyonu Başkanı Nusret Baş yaptığı basın açıklamasında,

“Bugün 21 Mayıs. Bu tarih Kafkasya halkları için koyu bir karanlığı simgeler. Çünkü 21 Mayıs 1864 kılıç, top ve tüfek mermileriyle ağır bir soykırımdan geçirilen Çerkeslerin, Kafkasya haklarının vatanlarından sökülüp atılarak yok oluşa mahkum edildiği tarihtir. Rusya Federasyonu yönetimini taleplerimize kulak vermeye çağırıyor ve kendilerine bir daha buradan seslenmek istiyoruz. Cürmün sahibi Çarlık Rusya’sının mirasçısı olarak Çerkeslerden özür dileyin. Çerkeslerin acısını anlamaya çalışın. 21 Mayısları Çerkez soykırım ve sürgün günü olarak kabul edip, ulusal yas olarak ilan edin. Ana dilimize saygı gösterin. Devlet dairelerinde mecburi resmi dil haline getirin ve fonksiyonellik kazandırın. Ana vatanda kalmış bir avuç Çerkese ana dillerini seçmeli ders olarak okutmak garabetine bir an önce son verin ve yerel dilleri mecburi eğitim dili haline getiriniz. Kafkasya’da huzur ve barış istiyoruz. Kardeşlikten yanayız. Biz yaşamak ve kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Bilinsin ki hiçbir olumsuzluk bize korku ve yılgınlık veremez. Aksine mücadelemizi kamçılar. Tek dileğimiz var. Kafkasya’da ve Türkiye’de adalet, barış, huzur ve mutluluğun hakim olmasıdır. Bu duygularla haykırıyoruz. Yaşasın dilimiz, yaşasın kültürümüz, yaşasın Çerkes kalma mücadelemiz” dedi.

Çerkes Sürgünü 154. yılında İstanbul’da anıldı

ERDOĞAN'IN MESAJINI OKUDU

1864 Çerkes Sürgünü ve Soykırımı’nın 154. yıl dönümünü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yayınlamış olduğu mesajı okuyan Nusret Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Vatandaşı olmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanının bizi anlamasını mutlulukla karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından grup slogan atarak ellerinde bayrak, döviz ve pankartlarla Rusya Konsolosluğu önüne doğru yürüdü. Rusya Konsolosluğu’na yaklaşan grup, konsolosluk önünde polis barikatıyla karşılaştı. Polisin konsolosluk önüne yürüyüşe izin vermemesi üzerine grup sessizce dağıldı.

Çerkes Sürgünü 154. yılında İstanbul’da anıldı

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