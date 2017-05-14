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Çerkesler sürgünün 153. yılını andı

Kocaeli Kandıra ilçesi Babalı Köyü sahilinde Çerkesler, Çarlık Rusya tarafından sürgüne gönderilen ve hayatını kaybedenleri andı.

14.05.2017 - 01:38
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çerkes sürgünü

 

Çarlık Rusya tarafından sürgün edildikten sonra Karadeniz üzerinden Kandıra Babalı Köyü sahiline ulaşan Çerkezler, olayın 153'üncü yıl dönümünde anıldı. Babalı sahilinde bir araya gelen yaklaşık 2 bin Çerkes, dualar etti, ataları anısına denize karanfil bıraktı.

Çerkesler sürgünün 153. yılını andı

Atalarının sahile çıkışını canlandıran Çerkesler, daha sonra meşalelerle sahil boyunca yürüdü. Çerkeslerin Babalı köyüne geldikleri ilk dönemlerde uzun süre kaldıkları ve bugün çöken kum dolan mağara törene katılanlar tarafından ziyaret edildi. Mağarayı ziyaret eden katılımcılar bu sırada duygu dolu anlar yaşadı.

Çerkesler sürgünün 153. yılını andı

Törende konuşan Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Yaşar Arslankaya duygulu anlar yaşadıklarını ifade ederek, "153 yıl önce soykırıma uğratıldık, dünyanın her yerine dağıtıldık. Fakat bugün burada hep beraberiz. Hep beraber soykırım ve sürgünde yitirdiğimiz atalarımızı anıyoruz. Hep beraber Çerkes soykırımı ve sürgününü unutmadığımızı ve asla unutmayacağımızı haykırıyoruz" dedi.

Çerkesler sürgünün 153. yılını andı
Çerkesler sürgünün 153. yılını andı


Çerkesler sürgünün 153. yılını andı

Çerkesler sürgünün 153. yılını andı

Çerkesler sürgünün 153. yılını andı

Çerkesler sürgünün 153. yılını andı
Çerkesler sürgünün 153. yılını andı
Çerkesler sürgünün 153. yılını andı

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