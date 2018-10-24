Çerkezköy’de 60 bin liralık telefon hırsızlığı

1 MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta görevden alındı MHP lideri Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden aldı.

2 Ayrıldığı eşinin fotoğrafını yakacaktı, evi kül oldu Adana'da bir süre önce eşinden şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılan Mesut S. karısının fotoğrafını yakmaya çalıştı. Mesut S. fotoğrafı yakmak isterken evinde yangın çıkardı.

3 Veliaht Prens: Türkiye ile aramızı bozmaya çalışıyorlar Suudi Veliaht Prens Selman, yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı cinayeti çok acı verici ve haksız, adalet yerini bulacak. Birileri Türkiye ile aramızı bozmaya çalışıyor" dedi.

4 Genk'in Hocası Clement: Real de Beşiktaş da büyük takım Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Genk'in teknik direktörü Philippe Clement, siyah-beyazlı takımın Real Madrid gibi büyük bir kulüp olduğunu söyledi.

5 Melih Gökçek: Ben AK Partiliyim AK Partili Özhaseki, "Melih Gökçek bey ile görüştüm. 'Bana yapılmış resmi bir teklif yok. Ben AK Partiliyim' dedi. Melih Gökçek bey bir ekoldur. Kimse emeklerini inkar edemez." dedi.

6 Ünal Karaman: Çay isterken yüzüne bakmaya utanıyorum Trabzonspor Teknik Diretörü Ünal Karaman, 3 puan alamadıklarında büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi ve "Personelimden çay isterken gözünün içine bakamıyorum, onun utancını yaşıyorum." dedi.