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Cesedi bulunan kişinin katil zanlısı babası çıktı

Amasya'da ailesi tarafından kayıp olduğu bildirildikten sonra cesedi bulunan Yıldıray Yıldız'ı, babası H.Y.'nin öldürdüğü belirlendi.

18.04.2017 - 12:31
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Olay Amasya'nın Merzifon İlçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Yıldıray Yıldız'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler geçen 2 Nisan'da Merzifon'un Yakacık Mahallesi'nde Yıldız'ın cesedine ulaştı.

TABANCAYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Tabancayla vurularak öldürülmüş olarak bulunan Yıldız ile ilgili soruşturma başlatan ekipler, babası H.Y., annesi 58 yaşındaki H.Y. ve arkadaşları 55 yaşındaki S.E.'yi gözaltına aldı.
Yapılan sorgulamada suçu itiraf eden baba H.Y., "Oğlum sürekli annesini dövüyordu. Uyuşturucu kullanıyordu. Bu nedenle tartıştık. Tartışmanın sonucunda da bu olay meydana geldi" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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