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Çeşme'de Forklift teknikerin üzerine düştü

İzmir’in Çeşme ilçesinde el freni çekilmeyen forklift, teknikerin üzerine devrildi. Olayda tekniker yaşamını yitirdi.

İHA | 23.10.2018 - 17:06..
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Kaza, geçen ay Çeşme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Girgin, limanda tekniker olarak çalışıyordu.

Forklift teknikerin üzerine düştü İZLE

ARAÇ HAREKET ETTİ

Ortaya yeni çıkan güvenlik kamera görüntülerinde, akşam vardiyasında görevli olan Girgin, kullandığı forkliftle kıyıya yanaştı; yaşlı adam bir müddet sonrada iş makinesinden aşağıya indi. Girgin, iddialara göre forkliftin el frenini çekmeyi unutunca araç hareket etti.

Panik halde forkliftin el frenini çekmeye çalışan Girgin, başarılı olamayınca elleriyle aracın denize düşmesini engellemek istedi. Deniz kıyısına çok yakın olan Girgin, kendini denize düşmekten kurtaramadı.

Çeşme'de Forklift teknikerin üzerine düştü

100 METRE AÇIKTA BULUNDU

Kaza sırasında 3 tonluk forklift Mehmet Girgin'in üzerine düştü. Olay ise saniye saniye limanın kameralarına yansıdı. Girgin'in cansız bedeni ise 100 metre açıkta bulundu.

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