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Çeşme'de 'müzik bedeli 50 lira' tartışması

İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde, bazı eğlence mekanlarının 'müzik ücreti' adı altında para aldığına yönelik iddialar tartışmaların fitilini ateşledi.

DHA | 31.07.2018 - 09:04..
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Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde bazı gece kulüpleri, iddiaya göre, müşterilerinden 'müzik bedeli' adı altında ücret istedi. İşletmeler, 'müzik bedeli' olarak adisyonlara kişi başı 50 lira yansıttı. İddialar, ilçede tartışma yarattı.

"GEREKLİ DENETİMLERİ YAPIYORUZ"

CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, kendilerine bu yönde bir şikayet gelmediğini belirtti.

Bu tür bir uygulamaya rastlamadıklarını kaydeden Dalgıç, vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Olayı araştırıyorum. Elinde bir tane adisyon olan varsa bize başvursun, biz o işletmeler için gereğini yaparız. Ama böyle bir duruma rastlamadık. İlgili idare bununla ilgili bir işlem yapmıyorsa o zaman bu tür konulara girilir. Gerekli denetimler de yapılıyor." dedi.

"TELİF HAKKI BEDELİNİ MÜŞTERİLERDEN ÇIKARIYORLAR"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler ise Alaçatı'da bazı eğlence mekanlarının, müşterilerden bu bedeli aldığını söyledi. Mehmet İşler, "Müzik Meslek Birlikleri Yasası çıktı. Bu yasada, telif hakları ödeme konusunda bir düzenleme yapıldı. Telif hakkı çıkınca ciddi bedeller ödenmeye başlandı. Ancak yasada bazı boşluklar var. Eğlence mekanlarının müşterilerinden bu şekilde ücret alamayacaklarına dair açık ve net bir yönetmelik veya mevzuat yok." diye konuştu.

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