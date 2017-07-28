Çeşme'de yol tarifinden bıkan esnaf maketini yaptırdı

İzmir'in Çeşme İlçesi Alaçatı'da market işletmecisi Cafer Sönmez, kendisine sürekli yol tarifi sorulmasından bıkınca çareyi, yaptırdığı kendi maketini işyerinin önüne koyup, yol tarifini yazmakta buldu.

YOL TARİFİNİ YAZIP MAKET YAPTI

Alaçatı Port Marina yolu üzerinde 10 yıldır market işletmeciliği yapan Cafer Sönmez, birebir ölçülerde yaptırdığı iki maketten birine Alaçatı Port yönüne giden yolun tarifini, diğerine de Alaçatı merkezine giden yolun tarifini yazarak marketin önüne koydu. Marketin önündeki maketleri görenler bu yöntemi ilginç bulduğu için Sönmez'i maketlerin yanına çağırarak fotoğraflarını çekti. Bu fotoğraflar sosyal medyaya yükleyince, market sahibi Cafer Sönmez kısa zamanda sosyal medya fenomeni oldu.

"SONUNDA KENDİMİ ÇOĞALTMAYA KARAR VERDİM"

Market sahibi Cafer Sönmez, gelenlere yol tarifi yapmaktan bıktığını belirterek, "İnsanlar, hayırlı işler bile demeden yol tarifini alıp gitmek istiyor. Hatta dükkanımdan içeri girmeden, aracının kornasını çalarak beni yanına çağırıyorlar. Yani işi gücü bırakıp, yanına giderek yol tarif etmek durumunda kalıyorum" dedi.

EN ÇOK SORULAN YERLERİ TARİF ETTİ

Çok sorulan iki yönü, yaptırdığı maketine yazdığını anlatan Cafer Sönmez, "Bunlardan biri 'Alaçatı merkeze nasıl giderim?', diğeri de 'sahil yönüne nasıl giderim?' sorusu. Maketlerimi yaptırarak çözüm üretmeye çalıştım. İnsanlar maketime baksın. Maketin yanındaki yol tarifini okuyarak hızlı bir şekilde yoluna devam etsin, dedik. Böylece ben de dükkanımda rahatça işimi yaparım diye düşündüm. İnsanların tepkileri de oldukça güzel" diye konuştu.

"MİZAH VE ESPRİYLE MESAJ VERMEYE ÇALIŞIYORUM"

Marketin içerisinde küçük notlarla bazı mesajlar verdiğini de anlatan Cafer Sönmez, "Örneğin insanlar çakmağı oyuncak yapıyorlar. Hemen çakmaklara küçük bir not yazdım; 'Çakmağı üçüncü kez yakan sahibi olur.' İnsanlar bir iki denedikten sonra notu görünce, 'Üçüncüyü yakarsam bakkal bana bunu satacak' deyip bırakıyor. Mizah ve espriyle mesaj vermeye çalışıyorum. Mizah, bizim olmazsa olmazımız" dedi.



