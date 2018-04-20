Çeşmeli - Erdemli - Silifke - Taşucu Otoyolu ihalesi

Çeşmeli - Erdemli - Silifke - Taşucu Otoyolu Projesi'nin ihalesi, yap - işlet - devret (YİD) modeli kapsamında isteklilerden kapalı teklif alma yoluyla 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

KAPALI TEKLİF USULÜYLE YAPILACAK

Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Çeşmeli - Erdemli - Silifke - Taşucu Otoyolu Projesi'nin yapım, işletim ve devrine ilişkin ihale, 14 Ağustos'ta, kurumda istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle yapılacak.

YİD modeliyle ihale edilecek proje kapsamında otoyolun finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı ve sözleşme süresi sonunda otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden arı, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak idareye devredilecek.

21 MAYIS'TAN İTİBAREN GÖRÜLEBİLECEK

Geçici teminat tutarının 25 milyon lira olduğu ihalede, istekliler ihale dosyasını 21 Mayıs'tan itibaren kurumun İşletmeler Dairesi Başkanlığında ücretsiz görebilecek. Teklifler, ihale tarihinden 7 gün önce başlamak üzere, ihale günü saat 10.00'a kadar buraya elden veya postayla teslim edilecek.











