Cevdet Erdöl: Sağlık eğitimi gören işsiz kalmaz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 164 üniversitedeki 13 bin 694 öğrenciyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması Raporu"na göre, öğrencilerin beklentilerini "üst düzeyde" karşılayan Türkiye'deki 45 üniversite arasında yerlerini aldıklarını belirtti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerinin Türkiye'deki sağlık temalı ilk ve tek devlet üniversitesi olma özelliğini korurken, eğitim faaliyetlerini İstanbul Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin tarihi külliyesinde ve Ankara Gülhane Külliyesinde sürdürdüğünü ifade etti.SBÜ'nün Türkiye'deki ilk modern tıp okulu olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin devamı niteliğinde kurulduğunu anımsatan Erdöl, bu nedenle "geçmiş ile geleceğe, gelenekçi ancak yenilikçi" anlayışıyla yola çıkmış bir üniversite olduğunu aktardı.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ 45 ÜNİVERSİTESİ ARASINDA

Erdöl, üniversiteden memnuniyetin üst düzeyde olduğunu bilgisini vererek, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2015 yılında kurulmasına rağmen 108 devlet 56 vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 164 üniversitedeki 13 bin 694 öğrenciyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması raporuna göre, öğrencilerin beklentilerini 'üst düzeyde' karşılayan Türkiye'deki 45 üniversite arasında yerini almıştır. Sağlık sektörü hem Türkiye hem de globalde hızlı büyüyen sektörlerden. Bu alanda yapılan yatırımlar sürekli artıyor, gelişen teknolojinin etkisi, nüfusun yaşlanması yeni branşları ortaya çıkartıyor. Bu durum sağlık alanında yeni personel ihtiyacını da beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

BURSLARDA CİDDİ RAKAMLAR

Türkiye'de yüzde 3 düzeylerinde olan sağlık sektöründeki istihdamın toplam istihdama oranının, 2023'e kadar OECD ortalaması olan yüzde 10 düzeyine çıkarılacağı belirten Erdöl, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"TÜİK verilerine göre de sağlık sektörü işsizliğin en az olduğu sektörler arasında. Kurumun verilerine göre sektörle ilgili eğitim görmüş kişilerin yaklaşık yüzde 4'ü işsiz. Sağlık eğitimi gören işsiz kalmaz desek abartı olmaz. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, lisans-ön lisans bölüm ve programlarını açarken devlet ve özel sektörde sağlık elemanı ihtiyacını gözeterek planlama yapmaktadır. Bu bağlamda mezunlarımızın iş bulma sorunu yaşama ihtimali hemen hemen yok denecek orandadır. Kurduğumuz vakıf kanalıyla LYS puan sıralamasında ilk 100'e giren ve Sağlık Bilimleri Üniversitesini tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 3 bin lira,101-500'e giren ve Sağlık Bilimleri Üniversitesini tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık 2 bin lira, 501-1000'e giren ve Sağlık Bilimleri Üniversitesini tercih ederek kesin kayıt yaptıran öğrencilere aylık bin lira üstün başarı bursu vermekteyiz."

Prof. Dr. Erdöl, kampüslerin ulaşım ve barınma imkanlarına da değinerek, öğrencilerin bu konularda hiçbir sıkıntı çekmeyeceğini belirtti.Ankara'daki külliyede üniversiteye ait bir yurdun bulunduğunu anımsatan Erdöl, üniversitede ayrıca 2 bin 500 akademik personelin görev yaptığını belirtti.

Erdöl, Sağlık Bakanlığı ile imzaladıkları protokol kapsamında ülke genelindeki 58 eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan yaklaşık 10 bin asistan doktorun uzmanlık, uzman doktorların da akademik eğitimlerini yürütmeye yetkili olduklarını söyledi.