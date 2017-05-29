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Çevik kuvvet göreve giderken kazazedelere yardım etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı kazaya denk gelen çevikk kuvvet polisleri, yaralılara yardım etti.

29.05.2017 - 22:36
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bursa kaza polis

Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan 33 yaşındaki Harun İrgüneş yönetimindeki 16 KIS 73 plakalı özel otomobil Babasultan kavşağı mevkiinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Bu sırada arkasında seyir halinde olan sürücü 49 yaşındaki Mehmet Yaşar yönetimindeki 16 NEK 48 plakalı otomobil, takla atan otomobile çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motor bloku orta refüjde kalan iki araç karşı şeride geçerek İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan sürücü Mehmet Erçelik yönetimindeki 16 JNZ 27 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevik kuvvet göreve giderken kazazedelere yardım etti

Zincirleme kaza sonucunda parçalara ayrılan otomobilin sürücüsü Harun İrgüneş ile diğer otomobilin sürücüsü Mehmet Yaşar ile yanında bulunan arkadaşı 57 yaşındaki Yunus Sözen yaralandı.

Çevik kuvvet göreve giderken kazazedelere yardım etti

ÇEVİK KUVVET VE İTFAİYE KURTARDI

Zincirleme kaza sonucunda İnegöl ilçesindeki görev yerlerine gitmekte olan Çevik Kuvvet ekipleri durarak kazada araç içerisinde sıkışan Mehmet Yaşar ile Yunus Sözen'in çkurtarılması için olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekipleri ile birlikte müdahale etti. Çevik kuvvet ve itfaiye erlerinin müdahalesiyle arçtan çıkarılan 3 yaralı, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zincirleme kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Çevik kuvvet göreve giderken kazazedelere yardım etti

Çevik kuvvet göreve giderken kazazedelere yardım etti

Çevik kuvvet göreve giderken kazazedelere yardım etti

Çevik kuvvet göreve giderken kazazedelere yardım etti

Çevik kuvvet göreve giderken kazazedelere yardım etti

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