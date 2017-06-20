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Çevre kirliliğinin etkileri

Çevre kirliliği, doğal dengeyi bozan ve kaynağı insanlar olan ekolojik zararlardır.

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Çevre kirliliğinin pek çok çeşidi vardır. Bunlar; toprak kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, ambalaj atıkları, ses kirliliği, radyoaktif kirlenme ve ışık kirliliğidir.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ DÜNYANIN ORTAK SORUNUDUR

Çevre kirliliği doğada yaşamını sürdüren tüm canlılara zarar verir. Doğal çevrenin kirlenmesi tüm ülkelerin yani dünyanın ortak sorunudur. Dünyada nüfusun artması ve bu nüfusun ihtiyaçları, insan eliyle yaratılan kirliliği hızlandırmaktadır.

Çevrenin kirlenmesi, ekosistemin dengelerini bozarak iklimsel değişikliklere de sebep olmaktadır.

Çevre kirliliğinin etkileri

EN ÇOK ÇOCUKLAR ETKİLENİYOR

Yapılan araştırmalara göre her yıl 5 yaşın altındaki 1.7 milyon çocuk, kirliliğin neden olduğu hastalıklar yüzünden hayata tutunamıyor.

Hava kirliliği, yetersiz temizlik ve kirli su en fazla tehdit oluşturan tehlikelerin başında geliyor. Öyle ki 575 bin çocuk hava kirliliği ve pasif içicilikten ortaya çıkan solunum hastalıklarından yaşamını yitiriyor.

360 bin çocuk yetersiz temizlik ve temiz suya erişim sıkıntısından doğan ishal yüzünden hayatını kaybediyor. 200 bin çocuk ise sivrisineklerin neden olduğu sıtma hastalığından ölüyor. Özetle çocuklar anne karnında çevre kirliliği ile tanışıyor.

Çevre kirliliğinin etkileri

İNSANLARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR

Ülkemizde de artan çevre ve hava kirliliği göz önüne alındığında gelecek nesiller için vakit kaybetmeden harekete geçilmesi gerekiyor.

Yere çekirdek kabuğu, izmarit gibi çöp atanlardan fabrikaların doğaya saldıkları atıklara kadar denetimlerin artırılması, insanların bilinçlendirilmesi ve yaptırımların ağırlaştırılması daha sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor.

Çevre kirliliğinin etkileri

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN SONUÇLARI

Kısaca çevre kirliliğinin sonuçları şu şekilde sıralanabilir;

Dünya coğrafyasının değişmesi,

Küresel ısınma gibi iklim değişiklikleri,

Erozyon ile verimli toprağın yani besin kaynaklarının kaybolması,

Su kaynaklarının tükenmesi,

Enerji kıtlığı - yiyecek kıtlığı

Canlıların nesillerinin tükenmesi sonucu biyolojik çeşitliliğin azalması,

Çevre kirliliğinin etkileri

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