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Ceyda Düvenci'den eşine duygusal mesaj

Ceyda Düvenci, eşi Bülent Şakrak'a olan aşkını haykırdı.

Haber Merkezi | 31.01.2018 - 14:42..
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Oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak 2015 yılında dünya evine girmişti. Mutlu çift iki yıl sonra bebekleri Ali'yi kucağına almıştı. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren ikili yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Ceyda Düvenci'den eşine duygusal mesaj

"SEN BENİM HER ŞEYİMSİN"

Eşi için duygusal bir yazı kaleme alan Ceyda Düvenci, birlikte çekildikleri bu kareyi paylaşıp altına; 'Çünkü sen benim aşkım... Benim şımarıklığım... En güzel kahkaham... En kuvvetli yanım... Sıcacığım... Ömrüm... Dostum... Eşim... Sette gece gece özledim... Hayatın içinde haykırasım geldi... Seni seviyorum çook' mesajıyla yazdı.

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