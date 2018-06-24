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Ceylan, 24. Saraybosna Film Festivali'ne konuk olacak

Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Bosna Hersek'te 10-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 24. Saraybosna Film Festivali'ne konuk olacak.

AA | 24.06.2018 - 10:55..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Festivalin organizatörlerince yapılan açıklamada, Dünyanın en değerli film yazarlarından biri" olarak nitelendirilen Nuri Bilge Ceylan'ın, festival kapsamındaki şeref programına katılacağı bildirildi.

Ünlü yönetmenin öz geçmişi, yazdığı ve yönettiği filmlerin de yer verildiği açıklamada, Nuri Bilge Ceylan'ın daha önce Cannes Film Festivali başta olmak üzere farklı festivallerde aldığı ödüller de anımsatıldı.

FİLMLERİ SUNULACAK

24. Saraybosna Film Festivali kapsamında Ceylan'ın çektiği fotoğraflardan oluşan serginin de açılışının gerçekleştirileceği belirtilerek, Nuri Bilge Ceylan'ın sergilerinin daha önce Türkiye, Yunanistan, İngiltere, İspanya, Fransa, Polonya, Almanya ve ABD'de de beğeniye sunulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Ceylan'ın yeteneğinin ne kadar geniş olduğunun daha yakından tanınması amacıyla Saraybosna Film Festivali bu yıl onun zengin fotoğraflarından oluşan bir seçkiyi ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Ceylan'ın filmleri gibi fotoğrafları da görenleri düşünmeye yöneltiyor. Onun nesnelerinin yüzlerindeki ifadeler, hayatın ve insan ruhunun karmaşıklığını yansıttıklarından her zaman çelişkilidir." ifadelerine yer verildi.

Ceylan, 24. Saraybosna Film Festivali'ne konuk olacak

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