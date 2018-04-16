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Cezaevi firarileri çaldıkları ciple ortalığı birbirine kattı

Yalova'da, bir cipi sürücüsünü araçtan indirerek gasbeden cinayetten hükümlü 2 cezaevi firarisi, hem polis hem de jandarmayı alarma geçirdi.

DHA | 16.04.2018 - 08:42..
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Çiftlikköy ilçesinde cinayet suçundan hükümlü cezaevi firarileri E.G. (29) ile B.Ç. (26), bir cipi sürücüsünü kuru sıkı tabanca ve bıçakla tehdit ederek gasbetti. İhbar üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İki firarinin gasbettiği aracın şehir merkezinden geçişini tespit eden polis, yol üstünde barikat kurarak aracı durdurmak istedi. Parikatı aşarak kaçmaya başlayan şüphelilerle polis arasında kovalamaca yaşandı.

Cezaevi firarileri çaldıkları ciple ortalığı birbirine kattı

FARLARI KAPALI ŞEKİLDE İLERLEMEYE ÇALIŞTILAR

Çınarcık ilçesi istikametine kaçan şüpheliler, buradaki jandarma sınırları içerisinde farları kapalı şekilde ilerlemeye çalıştı. Durumu fark eden jandarma ekipleri de aracı durdurmaya çalıştı. Dur ihtarına da uymayan zanlıların peşine bu kez jandarma ekipleri de katıldı.

Ara yolları kullanan şüpheliler, Termal ilçesine istikamete yöneldi. Bir süre izlerini kaybettiren şüphelilerle hem polis hem de jandarma ekipleri seferber oldu.

Cezaevi firarileri çaldıkları ciple ortalığı birbirine kattı

FİLM GİBİ KOVALAMACA

Termal yolundan Yalova istikametine doğru geldiği belirlenen zanlıların içinde bulunduğu cip, yine polisin 'dur' ihtarına uymayarak şehir merkezindeki Şehit Ömer Faydalı Caddesi istikametinde kaçmaya devam etti.

Benzerine film senaryolarında rastlanan kovalamaca, cezaevi firarileri E.G. ve B.Ç.'nin içinde bulunduğu cipin duvara çarpmasıyla son buldu. Polis, kazanın ardından iki şüpheliyi yakaladı.

Cezaevi firarileri çaldıkları ciple ortalığı birbirine kattı

SORUŞTURMA DEVAM EDiYOR

Yaklaşık 1 saat süren kovalamaca sonucu yakalanan zanlılar ilk olarak Yalova Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan iki şüpheli Yalova Emniyeti Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olay Yeri İnceleme Ekipleri kaza yapan araçta inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cezaevi firarileri çaldıkları ciple ortalığı birbirine kattı



Cezaevi firarileri çaldıkları ciple ortalığı birbirine kattı



Cezaevi firarileri çaldıkları ciple ortalığı birbirine kattı



Cezaevi firarileri çaldıkları ciple ortalığı birbirine kattı



Cezaevi firarileri çaldıkları ciple ortalığı birbirine kattı

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