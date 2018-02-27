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Cezaevi firarileri uyuyunca yakalandı

Manisa'da cezaevinden kaçan iki mahkum, ormanda uyuya kalınca yakalandı.

AA | 27.02.2018 - 22:01..
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Manisa Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde devriye görevi sırasında, yol ortasında terk edilmiş 45 C 2216 plakalı motosikleti buldu.

UYUYANLAR MAHKUM ÇIKTI

Çevrede araştırma yapan ekipler yola 5-10 metre mesafede ormanlık alanda hareketsiz yatan Aykut Çakır (27) ve Gökhan Şahin'in (27) uyuduğunu fark etti.

Cezaevi firarileri uyuyunca yakalandı

Ekipler, 15 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olduğu anlaşılan iki mahkumu gözaltına aldı.

Çakır ve Şahin, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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