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Cezaevi firarisi yakalandığında şaşırdı

Muğla Menteşe'de cezaevinden kaçak 53 yaşındaki İbrahim Gökcan jandarma tarafından yakalandı. İlk tepkisi de "Beni nasıl buldunuz" oldu.

DHA | 26.05.2018 - 18:34..
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Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden İbrahim Gökcan'ın harabe bir evde saklandığını öğrendi.

İKİ SUÇTAN SABIKASI VARDI

Bu sabah Akçaova Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenlenen ekipler, 'adam öldürme' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından sabıkası bulunduğu öğrenilen Gökcan'ı yakaladı.

Cezaevi firarisi yakalandığında şaşırdı

YAKALANDIĞINDA ŞAŞIRDI

Karşısında jandarma ekiplerini gören zanlının, "Beni nasıl buldunuz" diyerek şaşkınlık yaşadığı öğrenildi. Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gökcan, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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