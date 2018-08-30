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Cezaevi firarisini yakalamak isteyen polise taşlı saldırı

Ataşehir’de cezaevi firarisini yakalamak için adrese giren polis ekipleri firarinin yakınları tarafından taşlı saldırıya uğradı.

İHA | 30.08.2018 - 21:38..
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Mustafa Kemal mahallesinde meydana gelen olayda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 sene önce cezaevinden firar eden E.İ.’nin adresini tespit etti.

Cezaevi firarisini yakalamak için adrese gelen polis ekipleri firarinin yakınları tarafından taşlı saldırıya uğradı. Bu sırada firari şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Cezaevi firarisini yakalamak isteyen polise taşlı saldırı VİDEO

TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

Ekiplerin takviye ekip istemesi üzerine bölgeye çevik kuvvet, özel harekat polisleri ve yunus ekipleri ile TOMA sevk edildi. Polis toplanan vatandaşları biber gazı sıkarak dağıttı.

Öte yandan firari şüphelinin babası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polislerin firari şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Cezaevi firarisini yakalamak isteyen polise taşlı saldırı

Cezaevi firarisini yakalamak isteyen polise taşlı saldırı


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