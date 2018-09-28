Cezaevi koğuşundan kitapların dünyasına

Denetimli serbestlik kapsamında kitap tasnifi yaparak cezaları infaz edilen hükümlüler, kitapların büyülü dünyasında geleceklerine yeni rotalar çiziyor.

4,5 MİLYON KİTABI PAKETLEDİLER

Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında hükümlüler, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünde, Türkiye genelindeki bin 400 il ve ilçe kütüphanesi için kitap tasnifliyor. Projede görev alan hükümlüler, son 3 yılda 4,5 milyon kitabı tasnifledikten sonra paketleyerek kütüphanelere gönderdi.

Kitapları düzenlemekten ve insanların kitap okumalarına vesile olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten hükümlüler, boş vakitlerinde ise kitap okuma fırsatı elde ediyor.