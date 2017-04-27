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Cezaevinden firar eden hükümlüler yakalandı

Burdur'da geçen ay firar eden iki hükümlü, Ağrı'da jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

27.04.2017 - 13:58
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Ağrı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur'daki cezaevinden 27 Mart'ta firar eden "doktor" lakaplı Yavuz T. ile Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu N.E.B'nin İran'dan yurda giriş yapacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Doğubayazıt-Ağrı karayolundaki Tanıktepe Jandarma Komutanlığı uygulama noktasında tedbir alan ekipler, şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçtaki 2 kişinin üzerilerinden kimlik çıkmaması üzerine parmak izi incelemesi yapan ekipler, şüphelilerin firari hükümlüler Yavuz T. ve N.E.B. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 yıl önce INTERPOL tarafından aranan Yavuz T'nin de arasında olduğu 6 zanlıyı gözaltına almış, şüpheliler "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanmıştı.

Zanlıların, kurdukları imalathanede ecstasyden 3 kat daha etkili uyuşturucu imal ettikleri belirtilmişti.

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