Cezaevinden firar etmeye çalışanlar çatıda yakalandı

Adam öldürmek ve hırsızlık gibi suçlardan ağır cezalara çarptırılan mahkumların, kapıları kırmak için musluk başlarını kullandıkları, ayrıca yaklaşık 20 metrelik de 'halat merdiven' yaptıkları belirlendi.

ÖRGÜ İPLERİNDEN MERDİVEN

Milliyet'in haberine göre, firar girişimi dün gece 02.30 sıralarında yaşandı. Cezaevlerinden kendilerine çeşitlli el işleri için verilen örgü iplerini depoyalan 5 mahkum, bu ipleri ve fırça saplarını kullanarak yaklaşık 20 metrelik 'halat merdiven' yaptı.

HAVALANDIRMAYA ÇIKTILAR

Havalandırmanın kapatılması ve sayımların ardından hareket geçen mahkumlar, tuvaletlerden söktükleri musluklarla havalandırma avlularına çıkan kapıyı kırarak havalandırmaya çıktı.

AYAKLARI KIRILDI

Kendi yaptıkları halat ile çatıya tırmanan mahkumlar, bir süre sonra cezaevi güvenliğini sağlayan Jandarma nöbetçileri tarafından farkedildi.

Nöbetçi jandarmaların havaya ateş etmesi üzerine oldukları yerde kalan mahkumlardan 4'ü, itfaiye merdiveniyle çatıya çıkan cezaevini koruyan jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kaçmaya devam eden bir mahkum ise 10 metrelik duvardan atladıktan sonra ayakları kırılınca yakalandı.