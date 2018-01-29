taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7522
EURO
4,6650
ALTIN
163,00
PETR
70,4400

Cezayir Fransa'dan nükleer tazminatı istedi

Cezayir, topraklarında nükleer denemeler yapan Fransa'dan mağdurlar için tazminat istedi.

AA | 29.01.2018 - 03:17..
  1. Haberler
  2. Dünya

Cezayir Mücahitler Bakanı Et-Tayyib Zeytuni, düzenlediği basın toplantısında, Fransa'nın Cezayir'deki nükleer denemelerine işaret ederek, söz konusu denemelerin yol açtığı zararın tazminine ilişkin dosyanın incelenmesi adına iki ülke arasında ortak bir komisyon oluşturulacağını ifade etti.

Cezayir Fransa'dan nükleer tazminatı istedi

"SİVİLLER NÜKLEER RADYASYONDAN ETKİLENDİ"

"Fransa'dan 100 kilometrekarelik alana yayılan nükleer denemeleri için tazminat talep ettik. Nükleer radyasyondan etkilenen grup ve kişilerin yanı sıra zarar gören alanın tazmini için Fransa'ya bazı öneriler sunacağız." diyen Zeytuni,  ülkesinin, Fransa'nın mağdurlar için daha önceden sunduğu önerileri kabul etmediğinin altını çizdi.

Cezayir Fransa'dan nükleer tazminatı istedi

FRANSA'NIN KARA LEKESİ

Fransa, 1966-1996 yıllarında eski sömürgesi Cezayir ve deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'nda yaklaşık 210 nükleer deneme gerçekleştirmişti. Polinezya'da yapılan 193 nükleer denemenin 147'si yer altında gerçekleşmişti.

Fransa tarihinde "kara bir leke" olarak değerlendirilen nükleer denemelerden 100 binden fazla kişinin etkilendiği tahmin ediliyor. Nükleer denemeler, Eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac döneminde sona erdirilmiş ve kurbanlara tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı.

"18 BİN KİŞİNİN ÇOĞU ÖLDÜ"

Fransa, nükleer denemelerden zarar görenlerin çoğu asker yaklaşık 500 kişi olduğunu öne sürerken, Cezayir ise bu asker ve sivil 18 bin kişinin denemelerden etkilendiğini, çoğunun birkaç sene içinde hayatını kaybettiğini belirtiyor.

Fransa'da 2010'da nükleer deneme mağdurlarına tazminat ödenmesini öngören bir yasa yürürlüğe girse de sadece 20 kişiye tazminat ödenmişti. Resmi olmayan rakamlara göre bugün hayatta olan 3 bin kurbandan en az yüzde 35'inin kanserle mücadele ettiği biliniyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

Almanya PKK yandaşlarının verdiği zararları konuşuyor

269
Vagner Love İstanbul'da

Vagner Love İstanbul'da

36
Tokat'ta çıkan kavgada iki kardeş öldürüldü

Tokat'ta çıkan kavgada iki kardeş öldürüldü

11
Fatih'te polis aracına çarpan otomobil yandı

Fatih'te polis aracına çarpan otomobil yandı

9
Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

Şehit Mehmet Ali Karaduman Afrin'de anıldı

12
Grammy Ödülleri açıklanıyor

Grammy Ödülleri açıklanıyor

2
Ardahan'da Mehmetçik'e destek konvoyu

Ardahan'da Mehmetçik'e destek konvoyu

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM